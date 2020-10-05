Başkan Erdoğan'dan öğrenci ve velilere müjdeli haber! Hangi sınıflar yüz yüze eğitme başlıyor?

Ceyda KARAASLAN / SABAH

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" açıklamasında bulundu. Peki bu sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Konuyla ilgili tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre, -2,3 ve 4'üncü sınıflarda da anaokulu ve 1:inci sınıflarda olduğu gibi yüz yüze eğitim seyretilmiş olaratak uygulanacak.

-Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf ile üniversite sınavlarına hazırlanan 12'nci sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Bu kademedeki öğrenciler sınava hazırlık için okullarındaki etüt çalışmaları ile destekleme kurslarına gidebiliyordu. Ancak sınıf kademesinde eğitim uzaktan eğitimle devam ediyordu. Bu öğrenciler de artık okullarında seyretilmiş olarak yüz yüze eğitime katılacak.

HAFTADA 2 GÜN

-Öğrencilerin okullarına hafta 2 gün 2 grup halinde gidecek şekilde bir planlama yapılması bekleniyor.

-Dersler 30 dakika olacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

ZİYARET YASAK

Okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.