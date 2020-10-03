Türk mühendisleri üretti: İşte 6 kat dayanıklı güneş paneli

30 YILDA % 16 KAYBEDİYOR

GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, yıllar boyunca güneş paneli üretiminde birçok teknolojik ilke ve inovasyona imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Küresel rekabette söz sahibi olabilmek için teknolojik olarak ileri düzeye gelmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu alanların başında dayanıklılık unsuru geliyor. Standart çerçeveli modüllerle karşılaştırıldığında, 6 kat daha fazla dayanıklı ürünlere sahibiz. Tüketicilere bir garanti veriyoruz. Güneş panellerinin 30 yıllık kullanımı sonunda en fazla yüzde 16 güç azalımı yaşayacak. Bu oranı, küresel üreticilerin çoğu yakalayamıyor. Bunun dışında verimlilik konusunda da üst seviyedeyiz. Ürünlerimiz aynı zamanda çift yüzlü olduklarından arkadan gelen düşük güneş ışığını da kullanarak, emsallerine göre ilk kurulum yılında en az yüzde 6 daha fazla elektrik üretimi sağlıyor. Üstelik bütün bunları yüzde 10 daha az alan kaplayarak ve yüzde 10 daha az mekanik altyapı ihtiyacı doğurarak yapıyoruz."