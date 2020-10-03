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Taksim'de sembol olan simit tezgahları İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı

ve üzerinde bulunan 16 simit tezgahı Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Taksim'de sembol olan simit tezgahları İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı

ve üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları 'nin onayı ile tarafından dizayn edilmişti.




Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak kişilere dağıtıldı. Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu.




Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti.





Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı.





Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.

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