Son dakika: Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması!
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı bu sabah bir açıklama yaparak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullandı.