03 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı bu sabah bir açıklama yaparak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullandı.

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiyeyi ziyaret edecek SON DAKİKA: NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

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