ÖSYM son dakika! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Son dakika... DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri 2 Ekim'de sona erdi. Tercihlerin sona ermesinin ardından binlerce öğrenci sonuçları beklemeye başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
DGS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin DDGS DGS tercihleri 17-23 Eylül 202 0tarihleri arasında alındı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kayıt işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte kayıt takvimi de belli olacak. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize g��nderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.