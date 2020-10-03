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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen militanlarını yakalamak için 'da eş zamanlı operasyon başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2020
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

EYLEM PLANLARINA DARBE

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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