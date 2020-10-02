Son dakika: YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika... YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercihlerin sonuçları az önce erişime açıldı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin hangi tarihler arasında kayıt yapacağı da belli oldu. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Son dakika... YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyordu. Üniversitelerde eğitimin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Sonuçları erişime açılmasının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
EK KAYITLAR NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.