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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye kararlarına tepki!

Son dakika haberine göre; : Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında alınan ülkemize ilişkin kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye kararlarına tepki!

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirve toplantısında alınan ülkemize ilişkin kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur.

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