Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye kararlarına tepki!
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirve toplantısında alınan ülkemize ilişkin kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur.
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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirve toplantısında alınan ülkemize ilişkin kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur.