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PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de bulunuyor...

Son dakika haberine göre; ’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de bulunuyor...

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenene adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDPli yöneticiler de bulunuyor... PKK/KCK OPERASYONU! ARALARINDA HDP'Lİ YÖNETİCİLER DE BULUNUYOR...


Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildi.

Ayrıca ekipler Kars Belediye Başkanlığı ve HDP parti binasında arama yaparak, çeşitli materyallere el koydu.

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