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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım! Yolunuz, bahtınız açık olsun

, 28 farklı üniversiteden gelen genç stajyerlerin sertifikalarının takdim edildiğini duyurdu. dikkat çeken paylaşımında, "Ne mutlu bize" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım! Yolunuz, bahtınız açık olsun

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda staj yapan 28 farklı üniversiteden gelen gençler stajlarını başarı ile tamamladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!" ifadelerini kullandı.

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