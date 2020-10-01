Ermenistan yine yerleşim yerlerini hedef aldı! Kanlı saldırının izleri böyle görüntülendi

Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Terter'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Evler, iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi.

İşgalci Ermenistan'ın saldırısı sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştu. Bazı evler kullanılamaz hale gelirken, Ermenistan kanlı yüzünü evlerin duvarlarında bıraktığı saldırı izleriyle bir kez daha gösterdi.

16 AZERBAYCAN VATANDAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 16, yaralı sayısı 55 olarak açıklandı.

ERMENİSTAN KÖYLERİ HEDEF ALIYOR

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadelesini sürdürüyor. Ermenistan ise, çatışmaların yaşandığı bölgelerde top atışlarıyla sivil halkın yaşadığı köyleri hedef alırken, Terter bölgesinde devam eden çatışmalara yakın köylerde yaşayan sivil halk köylerini terk etmiyor. Kadınları ve çocukları civardaki güvenli bölgelere yerleştiren köyün erkekleri, gece boyunca Ermenistan'ın atışlarının devam ettiğini söyledi.

Terter'de yaşayan Bayram Memmedov, ordularını desteklediklerini ifade ederek, "İmkanlarımız dahilinde çalışacağız. Ben evde şu anda tekim. Ermenilerin atışları da geliyor buraya, top sesleri de geliyor. Çok şükür herhangi bir zararımız yok şu ana kadar. Ordumuza destek veriyoruz. Biz atamızın, babamızın yurdunu terk etmeyeceğiz" dedi.

Ermenilerin hedef aldığı köyde yaşayan bir diğer vatandaş ise, "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Burada moralimiz iyi. Kadınları, çocukları ve yaşlıları çıkardık biz buradayız. Ermenilerin derdi sivilleri hedef almak. Ermeniler, sivil halkı vuruyor" diye konuştu.