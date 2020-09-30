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Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı: Dışarıda kimse özel kıyafetlere sahip değil

, "Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı: Dışarıda kimse özel kıyafetlere sahip değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."

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