DGS adayları dikkat! Son günler... 2020 DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih sonuçları...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş yapabilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Henüz başvuru yapamayan öğrenciler ise tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar belli oldu. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
DGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri 25 Eylül'de başladı. DGS tercihlerinin bitmesine sayılı günler kala sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisans programlarına tercih yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
25 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 2 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek.
DGS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR
Dikey geçiş yapılacak lisans bölümleri ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte belli oldu. Aşağıdaki linklere tıklayarak, merkezi yerleştirme ile geçiş yapılacak bölümler ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına erişebilirsiniz.
DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (MERKEZİ YERLEŞTİRME)
DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE)
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkeziyerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.