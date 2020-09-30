Antalya'da aranan 81 hükümlü yakalandı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 74 ekiple yapılan operasyonda, haklarında yakalama emri bulunan 81 hükümlünün yakalandığı açıklandı.
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Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde 74 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü gözaltına aldı.
Hükümlüler sevk edildikleri adliyelerdeki işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.