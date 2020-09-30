30 Eylül 2020, Çarşamba
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Antalya'da aranan 81 hükümlü yakalandı

tarafından 74 ekiple yapılan operasyonda, haklarında yakalama emri bulunan 81 hükümlünün yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Antalya'da aranan 81 hükümlü yakalandı

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde 74 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlüler sevk edildikleri adliyelerdeki işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

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