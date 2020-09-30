30 Eylül korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Salgına karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, salgınla mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gönen, "Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa'ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise salgının sonlanabilmesi için 2 etken olduğunu söyledi.