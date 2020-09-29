Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? Okullar tamamen, bütün sınıflara ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk, diğer kademeler için önümüzdeki haftalarda değerlenirme yapılacağını açıkladı. İşte, Okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika? Okullar tamamen, bütün sınıflara ne zaman açılacak? Lise, ortaokul...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Öğrenciler ve velileri resmi açıklamaları yakından takip ederken detaylar ise şu şekilde;