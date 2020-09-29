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New York'ta koronavirüs testlerindeki pozitif vaka oranı arttı

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'nin New York eyaletinde yapılan test sayılarındaki pozitif çıkma oranının arttığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Bill de Blasio, vaka oranının son günlerde yüzde 3'ü geçtiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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New York'ta koronavirüs testlerindeki pozitif vaka oranı arttı

New York (NY) Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgınında testlerde pozitif vaka oranının yaz aylarınından sonra ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktığını açıkladı.

HASSASİYET ÇAĞRISI

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, metropolitan bölgesinde yaz boyunca yüzde 1 civarında seyreden Kovid-19 pozitif vaka oranının son günlerde yüzde 3'ün üzerine çıktığını duyurdu. De Blasio, bir haftalık süreçte ortalamanın düşmemesi durumunda bu hafta açılan okulların otomatik olarak kapatılacağını bildirdi.

Vakalardaki artışın ağırlıklı olarak Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıktığın belirten de Blasio Yahudi toplumuna hassasiyet çağrısı yaptı.

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