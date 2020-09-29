İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde özellikle Kağıthane ve diğer ilçelerde büyük çaplı Özel Harekat ve polis helikopteri destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, narkotik madde ele geçirildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Operasyonun, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla belirlenen adreslere yapıldığı belirtildi. (Fatih Ulaş/Sabah)