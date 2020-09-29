İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika gelen habere göre İstanbul’da birçok ilçede özel harekat ve polis helikopteri destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberinin detayları...
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İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde özellikle Kağıthane ve diğer ilçelerde büyük çaplı Özel Harekat ve polis helikopteri destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, narkotik madde ele geçirildi.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP
Operasyonun, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla belirlenen adreslere yapıldığı belirtildi. (Fatih Ulaş/Sabah)