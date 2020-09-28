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Şafak vakti operasyon! Uykularında yakalandılar...

Son dakika haberine göre; ’un ’nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Şafak vakti operasyon! Uykularında yakalandılar...

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütünün üyelerinin çek-senet tahsilatı, tehdit ve yaralana başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Polisler baskın düzenlenen adreslerde aramaları sürdürüyor.

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