Mehmetçik sevgisi iki kardeşi mucit yaptı

Babaları uzman çavuş olan, Niğde Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Engin Eralp ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ağabeyi Emre Eralp, 'Ejder Drones" adını verdikleri mayın imha cihazı tasarladı. Kardeşlerden Engin Özalp, uzman çavuş babaları Himmet Eralp'ın yakın arkadaşı iki teğmenin, bu durumdan etkilenerek, 2 yıl önce cihazı tasarladıklarını anlattı. Mehmetçik sevgisinin damga vurduğu proje için Engin Eralp, "Geliştirdiğimiz cihaz termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderiyor ve bu dalgayla mayınların imha edilmesini sağlıyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresi 10 km menzile sahip. 40 kg kadar da ağırlık taşıyabiliyor. 4 aydır da deneme, test aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Can kayıplarını önleyebilmek için cihazı geliştirdik" diye konuştu.

'BABAMIZ DUYGULANDI'

Ağabey Emre Eralp ise proje fikrinin kardeşinden çıktığını anlatarak, "Fazla teknik bilgimiz olmadığı için ilk başlarda zorluk yaşadık. Proje için okulumu bir dönem uzattım. Ama mutluyum, gururluyum. Belki birçok hayatı, canı kurtaracağız. Daha yolun başındayız. Çalışacağız, geliştireceğiz. İnanıyorum ki daha güzellerini yapacağız. Babam çok duygulandı, arkadaşları da çok mutlu oldu. İnşallah daha çok hayata dokunma imkânı bulacağız." dedi.



BİRİNCİ OLDULAR MONTU KAPTILAR

Selçuk Bayraktar, tasarladıkları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Sabit Kanat dalında 300 ekip arasında Türkiye birinciliğini kazanan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Ebabil Takımına, birinci olmaları halinde vereceğini söylediği mont sözünü tuttu ve montunu ekibe verdi. Bayraktar, montunu ekibe verdiği fotoğrafı 'Montu kaptırdık' mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.





ASKER SELAMIYLA DÜŞMAN ÇATLATAN KAPANIŞ POZU

TEKNOFEST2020 dün yapılan ödül törenin ardından son buldu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldik" dedi. TEKNOFEST yarışmalarında ödül alan katılımcılara plaketleri verildi. Soylu ROKETSAN ekibinden gençlerle üzerinde 'Mavi Vatan' yazılı roketle poz vererek, düşman çatlattı. Bayraktar da "TEKNOFEST, yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi enerjiyle doldurdu, coşturdu. Gelecek yıl İstanbul'da buluşmak üzere" diye konuştu.



KARADENİZ TEKNİK'TEN BOMBA ENTEGRELİ MULTİKOPTER

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri "40 Milimetrelik Bomba Entegreli Multikopter" tasarladı. Projeyi anlatan öğrenci Mahmut Enes Özyurt, "Arkadaşım Cem Bayar ile ülke yararına bir tasarıma imza atmak için yola çıktık., Standart bir 40 milimetre bombanın mesafesi 450 metre. Projemizle bunu 4 km'ye kadar çıkardık" dedi.



'KAPLUMBOTV2' ILE BAHÇEŞEHIR'E ÖDÜL

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan BAUROV takımı TEKNOFEST2020'de "İnsansız Su Altı Sistemleri" yarışmasında tasarladıkları 'KaplumbotV2' ile birinci oldu. Ekip ayrıca aynı yarışmada bu yıl ilk defa ver-i len "En özgün yazılım ödülü"nün de sahibi oldu. Selçuk Bayraktar da ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi



SOMALİLİ GULED'E ÖZEL İLGİ

Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla Türkiye'ye getirilen genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'i gezmenin heyecanını yaşadı. Abdi ile yakından ilgilenen Selçuk Bayraktar "Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. O yaşlarımı hatırladım" dedi.



BAĞCILAR'IN GURURU KEREM

TEKNOFEST'te İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni temsil eden Kerem Gelir'den mutlu haber geldi. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem, "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazandı. Sağlık kategorisinde "Paniğini Maskele" isimli projesini tanıtan Gelir, festivalde büyük ilgi görüyor. Gelir, festivalin bugünkü ayağında projesini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a anlattı. Kerem'in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, "Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Gelir'e başarılar diledi.Gelir'in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

Sabah