İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.
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Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.
"Demir aldık limandan #MaviVatan yoluna— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 27, 2020
Okyanuslar Fatih'i Barbaros'un yolunda
Türk'ün donanmasında firkateynler ufukta
Vatan için hazır kıta Akdeniz sularında"pic.twitter.com/QRev6DV2m3