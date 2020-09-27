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İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığınca yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı. İletişim Başkanı , Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020
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İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip

Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

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