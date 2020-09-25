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Laleli'de tramvay otobüs ile çarpıştı! Seferler yapılamıyor...

Son dakika haberi... 'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Laleli'de tramvay otobüs ile çarpıştı! Seferler yapılamıyor...

Fatih Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Lalelide tramvay otobüs ile çarpıştı! Seferler yapılamıyor... LALELİ'DE TRAMVAY OTOBÜS İLE ÇARPIŞTI! SEFERLER YAPILAMIYOR...

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