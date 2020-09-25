Genç kadını taciz eden 46 yaşındaki sapık Nurettin Şeyhmusoğlu yeniden tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuştu.

Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. Koronavirüs testi de pozitif çıkan tacizci tutuklanmıştı.

N.Ş., dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye olmuştu. Şüpheli sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan N.Ş. işlemleri ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA KORKULARINI DİLE GETİRMİŞTİ



Bodrum'da oturan Tuğçe Çelik. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde N.Ş.(46) tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş. tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu N.Ş., sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Çelik., "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Tuğçe Çelik, şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti. Hala iyi insanların varlığının kendisine güç verdiğini belirten Tuğçe Çelik teşekkür mesajında şunları söyledi:



"Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim.