24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunceli Valiliği: Toplu taşıma araçlarında eldiven takmak artık zorunlu

Tunceli Valiliği: Toplu taşıma araçlarında eldiven takmak artık zorunlu

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası ve şehir içi araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanması, bilet sisteminin mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin kullanması zorunlu hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
ABONE OL
Tunceli Valiliği: Toplu taşıma araçlarında eldiven takmak artık zorunlu

Tuncel'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanması, bilet sisteminin mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni ek kararlar aldı.

OY BİRLİĞİYLE KARAR

Bu kapsamda kent genelinde şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA