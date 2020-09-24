Sözde sıkıyönetim listesindeki hakimler Yunus Yılmaz ve Hasan Eraslan'a FETÖ'den hapis cezası

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Yılmaz ve Eraslan ile avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı avukatlarından Seçil Gül de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlarlar Dairesinde Şube Müdürü olan Yunus Yılmaz, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için söz aldı.

Sözde sıkıyönetim atama listesinde "Ankara 2 Nolu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Hakimi" olarak atandığını hatırlatan Yılmaz, iradesi dışında yapılan bu görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Yunus Yılmaz, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını öne sürdü.

Görev safahatının incelendiğinde örgüt üyesi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Yılmaz, FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu ileri süren Yılmaz, beraatını talep etti.

Olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği Tetkik Hakim olan sanık Eraslan ise sözde sıkıyönetim atama listesinde isminin karşısında "göreve devam" ibaresinin yazıldığını aktardı.

Bu durumun örgüt üyesi olmadığının kanıtı olduğunu öne süren Eraslan, "Bu atama bilgim dışında yapılmıştır. Sözde atamada ismim karşısında mevcut görevime devam edeceğim yazıyor. Eğer örgütten biri olsaydım daha etkin bir göreve getirilecektim. Bu da örgüt üyesi olmadığımı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Kemal Çatak, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık eski hakim albay Yunus Yılmaz'a 8 yıl 9 ay, eski hakim yüzbaşı Hasan Eraslan'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.