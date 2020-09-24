Sağlık çalışanlarına yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kovid-19 servisi çalışanları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Aylardır hastalık bulaştırmamak için yakınlarını dahi göremeyen sağlık çalışanları 7 gün 24 saat kat kat maske ve kıyafetlerle çalışarak halkımızın sağlığı için ter döküyor.. Terli ve yorgun hallerinde tek moral ve motivasyon kaynakları ise hastalarının iyileştiğini ve vatandaşların onlara tedbirlere uyarak destek verdiğini görmek. Onları en çok üzen ise Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına yapılan saldırı. Salgın süresince Kovid-19 tedavisi gören hastalarla ilgilenen Prof. Dr. Nurdan Köktürk, "Bu topyekün bir savaş. Sağlıkçılar olarak piyade olalım, ön planda olalım ama toplum ve devlet bize tam destek olmalı. Yıpranma lüksümüz yok, ama yıprandık. Hala görevimizin başındayız, ekip olarak çok iyi organize olmak zorundayız.





Bu sadece tıbbın değil tüm toplumun işi. Herkes, bulunduğu noktadan 'Ben nasıl destek olabilirim' diye düşünmeli" dedi. 'Ben gencim, bana bir şey olmaz' diyenlerin büyük bir yanılgıya düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Köktürk "Emin olun gencecik insanlar da ölüyor. Hatta 35 yaşındaki bir kişi sadece diyabeti olduğu için hastalıktan çok etkilendi, evine oksijenle gönderildi. Gencecik güvenlik görevlisi hala yoğun bakımda. Herkes hastalığı kapabilir " dedi.



BABASININ DOKTORU OLDU

93 yaşındaki babasının da Kovid- 19 pozitif olduğunu ve küçük kızının dedesini kaybetme korkusuyla hastalıkla yüzleştiğini söyleyen Köktürk, "Bu beni çok üzdü. Hem kızıydım, hem doktoruydum. 2 ay süren bir tedavi sonrasında babam sağlığına kavuştu" diye konuştu.





BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 6.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız bugün (dün) 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" dedi.





YORGUNLUKTAN OTOBÜSTE UYUYAKALAN DOKTOR:

ANKARA'DAKİ SALDIRI BENİ ÇOK ÜZDÜ

Malatya'da yorgunluktan otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli acil servis doktoru Ensar Büyükkaya, "Ankara'daki saldırı beni çok üzdü.Tek isteğimiz bunların olmaması. İnsanlar tebdirlere uysun, biz yorulsak da mücadelemizi veririz" dedi.





2 TUTUKLAMA

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'yı tutuklanmaları, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sabah