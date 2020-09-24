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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik toplantı

Sağlık Bakanı , 11 ilin Sağlık Müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

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