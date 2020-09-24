MEB son dakika açıklaması! Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül tarihinde 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından, diğer kademelerin ne zaman okula başlayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Bir açıklama daha MEB'ten geldi. Veliler ve öğrenciler yapılacak açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye'de binlerce öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?
OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Okullar 21 Eylül'de açıldı. Sadece ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.
8. 9. 12. SINIFLAR VE DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu gelişmenin üzerine, 8. 9. 12. sınıflar başta olmak üzere ortaokullar ve liseler için okulların açılacağı tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?
İşte, okulların açılması hakkında son dakika gelişmeleri;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.
Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.
Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.
Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkân yoktu şimdi bu imkânlarımız çok daha fazla var.
Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.
3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. HES ile ilgili yapılan uygulama için 2.5 aydır çalışıyoruz ve bugün tamamlandı.
Hiç kimseyi zorlamak istemediklerini, bunun sadece akademik bir karar değil psikolojik, sosyolojik bir karar olduğunu belirten Selçuk, bu anlamda velilerin güveninin oluşmasının da önemine vurgu yaptı.
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.
Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti.
Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, "Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavların bu yıl da haziranda yapılacağını belirterek, tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini bildirdi.
Selçuk, öğrencilerin, gerekli şartlar sağlandığı takdirde derslerde isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.
OKULLARDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK
"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız." vurgusunda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı."