Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye'de binlerce öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Ortaokullar, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar 21 Eylül'de açıldı. Sadece ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.