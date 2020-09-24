İstanbul'da ikinci baro için Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapıldı

Açıklamada; İstanbul 2 No'lu Baro'nun hukukun üstünlüğünü esas alacaklarını belirtilerek, "Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır" denildi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK"

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu'nun, İstanbul 2 Nolu Barosu Kuruluşu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı yasa kapsamında İstanbul'da yeni baro kurma çalışmalarımız 14 Ağustos 2020 tarihinde Avukat Necati Ceylan, Avukat Niyazi Paksoy, Avukat Cavit Tatlı ve Avukat Şengül Karslı imzalı dilekçe ve kurucular kurulu sıfatı ile Türkiye Barolar Birliği başkanlığına başvurularak yeni baro kuruluşuna ilişkin meslektaşlarımızın yapacağı başvuruların UHAP üzerinden gerçekleştirilmesi bakımından bölüm açılması için yaptığımız başvuruyla başlatılmıştır.."





"Hukukun üstünlüğünü esas alarak, tarihten gelen ve en son bin yıldan beridir yaşadığımız vatan coğrafyasındaki kendi kültür ve medeniyet havzamızın birikimlerinden yararlanarak hukuk adına esas aldığımız en temel değerleri geleceğe taşımak, teşebbüsümüzün temel gayesi olarak tarif edilmiştir."

"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SİSTEMİ KAPATTI"

"Kuruluş çalışmalarımızın yürütüldüğü süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda başlatmış olduğu yeni baro kuruluşu başvurularını daha sonra sistemi kapatarak sonlandırmış olması karşısında ıslak imzalı başvuru işlemine sürat kazandırılmış, kuruluş başvuru tarihimiz olan 14 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar kırk bir günde yasanın aradığı iki bin ıslak imzalı yeni baro kuruluş dilekçeleri fazlası ile toplanarak bugün TBB Başkanlığına üst yazımız ekinde sunulmuştur.."

"HAK VE ADALET SAVAŞÇISI MESLEKTAŞLARIMIZ.."

"Azimle, kararlılıkla ve inançla çıkılan bu yolda irade gösteren ve sorumluluk alan hak ve adalet savaşçısı meslektaşlarımız bu kararlarıyla tarihe not düşmüşler ve yeni baromuzun kuruluşunu kamuoyu önünde tereddütsüz duruşları ile tescil etmişlerdir."

"GENEL KURULLA YENİ BAROMUZ TÜZEL KİŞİLİK KAZANACAK"

"Bugün Ankara'dayız, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına müracaatımız resmen gerçekleşmiştir. Emeğin iradenin ve kararlılığın eseri yeni baromuzun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır."

Bu eseri oluşturan ve katkı sunan hukukun üstünlüğüne inanmış tüm meslektaşlarımızı kutluyor, başvurumuzun ülkemize ve hukuk dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU'NDA KİMLER YER ALIYOR?

Hukukun Üstünlüğü Platformu'nda; Hukukçular Derneği, Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği ile Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi yer alıyor.

5 BİNDEN FAZLA AVUKAT BULUNAN İLLERDE ASGAR�� 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLİYOR



TBMM Genel Kurulunda, 11 Temmuz 2020 tarihinde "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.



5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.



Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

FEYZİOĞLU: KANUNUN DEVRİM NITELİĞİNDEKİ YÖNÜ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN VESAYETİNE VE TAHAKKÜMÜNE SON VERMESİDİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek" maddesinin devrim niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

"Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baroların bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin figüran rolüne dönüştürdüğü bir hale gelmiştir. Kanunun devrim niteliğindeki yönü İstanbul, Ankara ve İzmir'in vesayetine tahakkümüne son vermesi, Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere Barolar birliği kurucu asli unsuru haline getirmesidir."

Feyzioğlu, kanun düzenlemesiyle barolar birliğinin çatısının güçlendiğini ifade etmişti.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı; Türkiye Barolar Birliği'ne İstanbul 2 No'lu Baro'nun kuruluş dilekçesini sunmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu'na ziyarette bulundu

KENAN KIRAN - SABAH