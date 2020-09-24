Corona virüse karşı ekim önlemleri geliyor!

BAKANLAR Kurulu başta olmak üzere, Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.