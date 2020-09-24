Corona virüse karşı ekim önlemleri geliyor!
Son dönemde artan coronavirüs vaka sayıları yeni toplumsal önlemleri gündeme getirdi. Kesilecek para cezalarının yanı sıra, karantina kurallarını çiğneyenlere 'bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranış' maddesinden 1 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtildi.
BAKANLAR Kurulu başta olmak üzere, Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.
CEZALAR İŞLEMDE
Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.
SAVCILAR DEVREDE
Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.
Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM'lerdeki saat ayarlamaları da gündemde.
Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.
İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.
72 kişi vefat etti, yeni vaka 1767
TÜRKİYE'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 112 bin 102 test yapıldı, 1767 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 308 bin 69'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı ise 1561 oldu. Dün 1027 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e ulaştı.