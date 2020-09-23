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Resmen duyuruldu! Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Resmen duyuruldu! Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak

Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

STM tarafından tamamen Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip.

Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

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