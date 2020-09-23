Resmen duyuruldu! Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak

Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

1⃣ Savunma sanayiimiz, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. pic.twitter.com/nxHlu7uKaF — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 23, 2020

STM tarafından tamamen Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip.

2️⃣ @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. pic.twitter.com/y54MvRFwfI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 23, 2020

Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."