Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde okey, tavla gibi oyunlar ne zaman serbest olacak?
Son dakika... Kahvehanelerde okey ve tavla gibi oyun yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Pandemide birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından 1 Haziran'da kahvehaneler oyun yasağı ile birlikte yeniden açılmıştı. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde okey ve tavla gibi oyunlar ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Kahvehane gibi işletmelerde okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına müsaade edilmiyor. Son günlerde en çok aranılanlar arasında bu yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde okey, tavla gibi oyunlar ne zaman serbest olacak? İşte merak edilenler...
KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından temmuz ayında yayımlanan genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.
Kahvehanelerde oyun yasağının biteceği tarih ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Yasağın pandemi sürecinde devam etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
TESK'TEN İZİN TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:
Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.