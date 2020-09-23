Son dakika... Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Kahvehane gibi işletmelerde okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına müsaade edilmiyor. Son günlerde en çok aranılanlar arasında bu yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde okey, tavla gibi oyunlar ne zaman serbest olacak? İşte merak edilenler...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından temmuz ayında yayımlanan genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.

Kahvehanelerde oyun yasağının biteceği tarih ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Yasağın pandemi sürecinde devam etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.