FETÖ’cü doktor Haldun Çetinkanat 7 kadına tecavüz etti





REFERANSLAR PANİKLEDİ

Şener yazısının devamında şunları kaydetti:

"Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı. Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı.

Ayrıca örgüt üyeleri de tepki gösterdi. İsmail Büyükçelebi, 10 Eylül günü Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Mühim bir duyuru: Benim referansımı kullanarak çevre edinmeye çalışan bir doktor ile ilgili olumsuz bazı şeyler duydum, çok üzüldüm. Böyle bir kişiye kesinlikle referans olmuyorum. Tüm dost ve kardeşlerimizin bu tür hususlarda dikkatli olmalarını ikaz ediyorum."



Ardından devreye FETÖ elebaşının özel sekreterliğini yapan, FETÖ'nün Zaman gazetesinde genel yayın editörlüğü görevinde bulunan Veysel Ayhan, FETÖ'ye ait Tr724 isimli sitede olayı aktarırken, "Hipnoz ve terapi ile hastalarını tedavi ettiğini söyleyen bir doktorla ilgili Hizmet hareketinin sosyal ağı içine girdiği, hastaların mahremiyetlerini ihlal ettiği iddiaları var. Bir yargı kararı olmadan bu ithamla bir hüküm vermek çok tehlikeli. Elinde somut delili olanlar yargıya başvurmalı veya susmalı" diye uyardı."