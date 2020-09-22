Murat Hazinedar'ın hazinesi dudak uçuklattı! 20 bin liralık gelire milyonluk servet

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALAR

Hazinedar'ın hesabına Tüvtürk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonlar A.Ş.'den ORGİ hisse alım bedeli olarak 29 Eylül 2014 tarihinde 6 milyon USD, eşi Özlem Hazinedar hesabına ise 489 bin USD havale geldiği kaydedildi. 5 Eylül 2014 tarihinde ORGİ ortağı Mustafa Poyraz'a 200 bin dolar havale gönderildiği halde bu tahsilatların ve ödemelerin mal bildiriminde gösterilmediği belirtildi.

2014 yılı yerel seçimlerinden (Mart ayı) 2017 yılı sonuna kadar Murat Hazinedar'a ait özel bir bankadan çalışan Ayşe Yaman tarafından 6 milyon 312 bin lira 505 kuruş lira nakit yatırıldığı, o hesaptan 1 milyon 867bin 400 lira nakit çekildiği, 3 milyon 955 bin 488 USD nakit yatırıldığı, 5 milyon 835 bin 650 USD nakit çekildiği halde bu hareketlerin de mal bildiriminde görülmediği ve kaynağının belli olmadığı anlatıldı.

İddianamede, Murat Hazinedar'ın 2016 yılı başlarında tapuda proje sahibi MM Mühendislik adına kayıtlı Bodrum Gündoğan'da Gülman Grup tarafından inşa edilen Bodrum Doğalkaya X Evleri'nde yaklaşık 2.5 milyon Euro değerinde lüks villa edindiği halde bunun mal bildirimlerinde gösterilmediği ve mal varlığının gizlendiği kaydedildi.