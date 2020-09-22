İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde

"SUYU VERİMLİ KULLANMAK GEREKİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"2020 yılı itibarıyla hava geçmiş yıllara göre İstanbul'da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul'daki su tüketimleri daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor, olabiliriz. Belki de temizliğe her zamankinden daha fazla önem verdiğimiz için daha çok su kullanıyor olabiliriz. Önümüzdeki dönem Ekim, Kasım, Aralık ayları. Yüzde 40 yağış bu dönemde meydana geliyor. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul'da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi. Bütün bunları ele aldığımız zaman su hayatımızın her anı için son derece önemli. Suyu verimli kullanmak gerekiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Hepimiz suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz buna bakmalıyız. Aslında su bol olsa bile verimli kullanmak gerekiyor. Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var."