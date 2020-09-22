Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyon!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama da yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet buldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentte suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.
Yıldırımtepe, Meydan ve Çay mahallerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama da yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet buldu.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.