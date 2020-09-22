Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması geldi! Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı?
Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonucun açıklanmasının ardından sorgulama işlemini yapıyor. Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçlarının detayları haberimizde...
Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonucun açıklanmasının ardından sorgulama işlemini yapıyor. İşte, Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları açıklandı.
HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ADİLİ VE İDARİ YARGI SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLER
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan
edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı
puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların
sayısı 3000'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak
üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.