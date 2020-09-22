Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması geldi! Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı mı?

ADİLİ VE İDARİ YARGI SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan

edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı

puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların

sayısı 3000'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.