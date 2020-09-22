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22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Loto'da büyük ikramiye! Kazanan rakamlar...

sonuçları için nefesler tutuldu ve sonuçlar bekleniyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da 22 milyon 221 bin 576 TL olarak belirlendi. İşte gecenin kazanan rakamları...

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Loto'da büyük ikramiye! Kazanan rakamlar...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden 'da bu akşam çekiliş heyecanı var. Son olarak 20 Eylül'de yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 21 milyon 522 bin 308 TL devretmişti. Bu akşam Süper Loto'da için çekiliş yapılacak.

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 3 - 8 - 33 - 37 - 38 - 44

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

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