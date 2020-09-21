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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! GRİ kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-3 'nda GRİ kategoride yer alan Roni kod adlı silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! GRİ kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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