İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride aranan PKK'lı Halis Erdoğan Iğdır'da ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirdi.
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İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.