Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...
Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercihlerinde şuan herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler tercihlerini yapacak. ÖSYM tarafından belirtilen bankalara ek tercih ücretini yatıran adaylar, 23 Eylül tarihine kadar tercih işlemlerini yapabilecek. Tercih yapacak vatandaşlar ücreti hangi bankaya yatıracağını araştırmaya başladı. Peki, Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...
Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 Eylül tarihinde yapılan açıklama ile başlayan YKS ek tercihleri 23 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adaylar belirtilen bankalara ek tercih ücretini yatırarak işlemlerini yapabilecek. Peki, Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...
YKS EK TERCİH KILAVUZU İLE BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar şimdi ise YKS ek tercih başvurusu ile yeniden şanslarını deniyor. Bilindiği üzere yapılan ilk yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor…
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN SONA ERECEK?
YKS ek tercihleri ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden yapılıyor. YKS ek tercih tarihleri, 17 - 23 Eylül tarihleri arası olarak belirlendi. Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Tercih süresi, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir
YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir