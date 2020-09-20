Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 Eylül tarihinde yapılan açıklama ile başlayan YKS ek tercihleri 23 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adaylar belirtilen bankalara ek tercih ücretini yatırarak işlemlerini yapabilecek. Peki, Ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak 2020? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU İLE BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar şimdi ise YKS ek tercih başvurusu ile yeniden şanslarını deniyor. Bilindiği üzere yapılan ilk yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor…