Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son 24 saatte 66 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1143 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 263 bin 745'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte merak edilenler...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de mart ayında başlayan salgın nedeniyle ilerleyen zamanlarda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Normalleşme sürecinde bu kısıtlamalar kaldırıldı. Son günlerde artan vakalar ile birlikte kısıtlamaların bu hafta sonu yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Şu anda Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.