Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Koronavirüs salgını özellikle Avrupa'da 2. dalgasını yoğun bir şekilde yaşarken, Türkiye kontrolü elinde tutmaya devam ediyor. Son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüsün hızı kesilmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Covid-19 Bilgilendirme Sayfası, 18 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadelerine yer verdi.

İşte 18 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayıları...