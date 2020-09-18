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Son dakika: Bakan Koca'dan flaş açıklama: Filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz

Son dakika haberi... , "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım" dedi.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan flaş açıklama: Filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" ifadelerine yer verdi.

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