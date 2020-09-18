İstanbul'da mesai saatleri nasıl oldu? Mesai saatleri değişti mi? Kademeli mesai saatleri nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai sistemine dair detaylarının kısa süre içerisinde açıklığa kavuşacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da mesai saatleri nasıl oldu? Mesai saatleri değişti mi? Kademeli mesai saatleri nedir? Vali Ali Yerlikaya açıkladı...

Vali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Tüm kurum ve kuruşlarımız ile büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Pandemi öncesinde ulaşımda 7,6 milyon, bugün 4 milyon civarına düştüğünü biliyoruz. İki yoğun zaman dilimi var. Pik saatlerde duraklarda istasyonlarda salgın riskinden korumayı hedefliyoruz.

Sadece kamu sektörü değil. Özel sektörde de kademeli mesaaiye geçilmesi konusunda hemfikir olduk.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öğrencisi, özel eğitim okullarımızda 21 Eylül, sabah 09.00'da ders başı yapacaklar. Belediyeler 08-16 saatleri arasında mesai yapacak. Sağlık çalışanları 08.30 ile 16.30 arasında çalışacak.

28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak

"TOPLU TAŞIMAYI YÜZDE 60 ÖZEL SEKTÖR KULLANIYOR"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.

ANKARA'DA KADEMELİ MESAİYE GEÇİLDİ

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.