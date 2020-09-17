Tarlada çalışırken bir anda gördü çok büyük ve korkutucuydu! O ilimizde korkutan olay...

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır ekili tarlada yeni bir obruk oluştu. Tarlada çalışan Tolga Barutçu, "Bir anda obrukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık yaşadık. Hemen yakınlarımıza haber verdik. İlk defa böyle bir obruk gördüm. Çok büyük ve korkutucuydu." dedi. Obruk. Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker işte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir. Çözünebilir kayaçların bulunduğu bölgelerde yeryüzü boyut ve şekilleri çeşitlilik gösteren çok sayıda çöküntüyle doludur.

Yaklaşık 10 gün önce meydana geldiği tahmin edilen obruk, yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında. Tarlada çalışırken durumu fark eden Tolga Barutçu, ilk defa bir obruk gördüğünü söyledi.