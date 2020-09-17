osym.gov.tr: 2020 YKS ek tercih kılavuzu: YKS üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 üniversite yerleştirmeleri için ek tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu beklemeye başladılar. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM Başkanı ek tercihlerin bugün başlayacağını açıklamıştı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 YKS üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin YKS yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre üniversiteyi kazanamayan öğrenciler için ek yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ek tercih için 17 Eylül tarihini işaret etmişti. Bu gelişmelerin ardından ek tercih yapacak öğrenciler kılavuz bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 YKS üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2002 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 YKS ek tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun 17 Eylül'de yayımlanacağını duyurmuştu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri