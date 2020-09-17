Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı
Twitter üzerinden Adnan Menderes için bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden Adnan Menderes için bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında; "'Yeter, söz milletindir!' Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. ifadelerine yer verdi.