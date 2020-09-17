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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı

Twitter üzerinden için bir mesaj paylaşan , "Milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden Adnan Menderes için bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında; "'Yeter, söz milletindir!' Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. ifadelerine yer verdi.

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