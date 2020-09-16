YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar için ek tercih dönemi 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Lisans ve önlisan programına yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanları değerlendirecek. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.