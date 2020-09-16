YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır?
YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS tercih döneminde herhangi bir lisans ve önlisans programına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih süreci başlıyor. Boş kontenjanlar için tercih sürecinin başlamasının ardından öğrenciler başvurular yapacak. YKS ek tercihler için öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar için ek tercih dönemi 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Lisans ve önlisan programına yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanları değerlendirecek. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar 2020? YKS ek yerleştirme ücreti kaç para, hangi bankaya yatırılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
EK TERCİH ÜCRETRLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.