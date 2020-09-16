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Son dakika: Mardin'de aranan araçta 420 kilo eroin bulundu

Son dakika haberleri... 'de polis tarafından durdurularak arama yapılan araçta 420 kilo eroin ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Mardin'de aranan araçta 420 kilo eroin bulundu

Mardin'de polis tarafından durdurularak arama yapılan araçta 420 kilo eroin ele geçirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu satıcılarına geçit yok. Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Narkotik Dedektör Köpeğimiz Nilly yardımıyla bir araçta yapılan aramada *420 kg eroin* maddesi ele geçirildi. Tüm alkışlar Nilly için..." ifadelerine yer verildi.

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